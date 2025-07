Chat en poche – de Georges Feudeau Théâtre de Jeanne Nantes

Chat en poche – de Georges Feudeau Théâtre de Jeanne Nantes dimanche 11 janvier 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-11 17:00 –

Gratuit : non 22 € – 14 € / 28 € le 24 déc. / 40 € le 31 déc. 22 € / 14 € (tarif réduit pour les étudiants, demandeurs d’emploi, moins de 18 ans, sauf vendredis et samedis)Tarif unique du 24 décembre : 28 €Tarif unique du 31 décembre : 40 €Hors frais de location BILLETTERIE : theatre-jeanne.com Mode de réservation spécifique pour les 24 et 31 décembre 2025 : appeler au 06 99 10 76 05 avant de réserver Tout public

Comédie de Georges Feydeau, le maître incontesté du boulevard ! « Acheter chat en poche » – Définition : conclure une affaire ou un achat sans examiner l’objet de la vente. Lors d’un repas familial auquel sont également conviés ses amis les Landernau, Pacarel annonce qu’il souhaite produire un opéra composé par sa fille. Il souhaite faire signer un contrat à un célèbre ténor de Bordeaux.Le premier quiproquo se produit par l’arrivée d’un jeune Bordelais, le fils de son ami Dufausset, venu faire ses études de droit à Paris. Pacarel, le prenant pour le ténor attendu, fait signer un contrat au jeune homme…qui s’éprend alors de la femme de Pacarel en la prenant pour l’épouse du Dr Landernau…Entre autres malentendus, rebondissements et révélations ! Mise en scène : Thibault MartelAvec Julie Delaunay, Céline Roucher, Camille Lelièvre, Thierry Patru, Jérôme Paza, Guillaume Pellé et Sailor Ravaud Représentations du 18 décembre 2025 au 18 janvier 2026:tous les jeudis (sauf 25 déc. & 1er janv.) , vendredis et samedis à 20h30tous les dimanches à 17hles lundis 22 & 29 déc. et mardis 23 & 30 déc. à 20h30le mercredi 24 déc. à 19h et 21hle mercredi 31 déc. à 18h, 20h et 22

Théâtre de Jeanne Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

06 99 10 76 05 http://www.theatre-jeanne.com theatre-jeanne@orange.fr https://www.theatre-jeanne.com/