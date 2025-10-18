Chat en poche de Georges Feydeau Saint-Pierre-Église

Chat en poche de Georges Feydeau Saint-Pierre-Église samedi 18 octobre 2025.

Chat en poche de Georges Feydeau

La halle 901 Saint-Pierre-Église Manche

Début : 2025-10-18 20:30:00

fin : 2025-10-18 21:45:00

Date(s) :

2025-10-18

Pacarel ayant fait fortune dans la fabrication de sucre par l’exploitation des diabétiques rêve de devenir député. Afin d’être une personnalité incontournable de Paris, il intrigue pour faire représenter l’œuvre lyrique composée par sa fille à l’Opéra Garnier. Il engage alors le plus célèbre ténor du moment, Dujeton. Or, suite à un énorme quiproquo, Pacarel recrute, non pas Dujeton mais Dufausset, le fils de son vieil ami, venu faire ses études à Paris… Le jeune étudiant s’est par ailleurs entiché de Marthe, la propre femme de Pacarel, mais croit qu’elle s’appelle Amandine, prénom de la femme de Landerneau… S’ensuit, dans une totale confusion burlesque, une série de malentendus, de rendez-vous galants manqués, de rencontres imprévues et de situations absurdes…

Réservation sur https://www.helloasso.com/…/chat-en-poche-de-georges..

ou au 0631469715 .

La halle 901 Saint-Pierre-Église 50330 Manche Normandie +33 6 31 46 97 15

