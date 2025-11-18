Chat en poche – de Georges Feydeau Théâtre de Jeanne Nantes

Chat en poche – de Georges Feydeau 18 décembre 2025 – 18 janvier 2026 Théâtre de Jeanne Loire-Atlantique

22 € – 14 € / 28 € le 24 déc. / 40 € le 31 déc.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-12-18T20:30:00 – 2025-12-18T22:00:00

Fin : 2026-01-18T17:00:00 – 2026-01-18T18:30:00

Comédie de Georges Feydeau, le maître incontesté du boulevard !

« Acheter chat en poche » – Définition : conclure une affaire ou un achat sans examiner l’objet de la vente.

Lors d’un repas familial auquel sont également conviés ses amis les Landernau, Pacarel annonce qu’il souhaite produire un opéra composé par sa fille. Il souhaite faire signer un contrat à un célèbre ténor de Bordeaux.

Le premier quiproquo se produit par l’arrivée d’un jeune Bordelais, le fils de son ami Dufausset, venu faire ses études de droit à Paris. Pacarel, le prenant pour le ténor attendu, fait signer un contrat au jeune homme…qui s’éprend alors de la femme de Pacarel en la prenant pour l’épouse du Dr Landernau…

Entre autres malentendus, rebondissements et révélations !

Mise en scène : Thibault Martel

Avec Julie Delaunay, Céline Roucher, Camille Lelièvre, Thierry Patru, Jérôme Paza, Guillaume Pellé et Sailor Ravaud

Représentations du 18 décembre 2025 au 18 janvier 2026:

tous les jeudis (sauf 25 déc. & 1er janv.) , vendredis et samedis à 20h30

tous les dimanches à 17h

les lundis 22 & 29 déc. et mardis 23 & 30 déc. à 20h30

le mercredi 24 déc. à 19h et 21h

le mercredi 31 déc. à 18h, 20h et 22

Théâtre de Jeanne 5 Rue des Salorges, Nantes Nantes 44100 Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.theatre-jeanne.com/ »}]

7 personnages hauts en couleurs pour un vaudeville riche en quiproquos et rebondissements !

Chat en poche – de Georges Feydeau