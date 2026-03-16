Chat Va, Chat Vient ! Saint-Valery-sur-Somme

Chat Va, Chat Vient !

Place des Pilotes Saint-Valery-sur-Somme Somme

Tarif : 11 – 11 – 11 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 20:30:00

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04 2026-04-05

Veillée Bohème

Par La Troupe Solilès

Chat Va, Chat Vient Place à la bohème !

C’est une veillée à l’image du célèbre Cabaret du Chat Noir. La Troupe Solilès ressuscite cet esprit de liberté un va-et-vient permanent sur scène où quatre comédiens s’emparent de l’espace pour dire, lire, rire et chanter.

Pas de livret figé, mais une liberté totale. Entre les notes d’un piano complice, on fait revivre l’insolence de textes et de chansons au charme intact. On y croise l’absurde d’Alphonse Allais, la poésie brute de Verlaine et l’humour noir de Mac-Nab.

C’est une collision entre l’élégance du verbe et l’énergie populaire de la scène. Un moment suspendu où la littérature mord et où la musique donne le tempo. Ce n’est pas du folklore, c’est un genre artistique à part entière dont on a un besoin vital aujourd’hui.

Venez prendre votre dose d’impertinence et d’énergie. L’esprit du cabaret n’attendait que vous pour se remettre à vibrer !

Veillée Bohème

Par La Troupe Solilès

Chat Va, Chat Vient Place à la bohème !

C’est une veillée à l’image du célèbre Cabaret du Chat Noir. La Troupe Solilès ressuscite cet esprit de liberté un va-et-vient permanent sur scène où quatre comédiens s’emparent de l’espace pour dire, lire, rire et chanter.

Pas de livret figé, mais une liberté totale. Entre les notes d’un piano complice, on fait revivre l’insolence de textes et de chansons au charme intact. On y croise l’absurde d’Alphonse Allais, la poésie brute de Verlaine et l’humour noir de Mac-Nab.

C’est une collision entre l’élégance du verbe et l’énergie populaire de la scène. Un moment suspendu où la littérature mord et où la musique donne le tempo. Ce n’est pas du folklore, c’est un genre artistique à part entière dont on a un besoin vital aujourd’hui.

Venez prendre votre dose d’impertinence et d’énergie. L’esprit du cabaret n’attendait que vous pour se remettre à vibrer ! .

Place des Pilotes Saint-Valery-sur-Somme 80230 Somme Hauts-de-France tourisme@ca-baiedesomme.fr

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English :

Bohemian wake

By La Troupe Solilès

Chat Va, Chat Vient Place à la bohème!

It?s a wake in the image of the famous Cabaret du Chat Noir. Troupe Solilès resuscitates this spirit of freedom: a constant back-and-forth on stage, with four actors taking over the space to say, read, laugh and sing.

No fixed libretto, but total freedom. Between the notes of a complicit piano, we bring to life the insolence of texts and songs of unspoiled charm. We come across the absurdity of Alphonse Allais, the raw poetry of Verlaine and the black humor of Mac-Nab.

It’s a collision between the elegance of the verb and the popular energy of the stage. A suspended moment where literature bites and music sets the tempo. It’s not folklore, it’s an artistic genre in its own right, and one that we vitally need today.

Come and get your dose of impertinence and energy. The spirit of cabaret is just waiting for you to get your groove back!

L’événement Chat Va, Chat Vient ! Saint-Valery-sur-Somme a été mis à jour le 2026-03-16 par OT DE LA BAIE DE SOMME