Châtas 1900, Eglise de Châtas, Châtas

Informations pratiques

Châtas 1900 Samedi 19 septembre, 14h30 Eglise de Châtas Vosges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:45:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:45:00+02:00

À quoi ressemblait Châtas à la Belle Époque ? De nombreux d’édifices rappellent qu’à la fin du XIXe siècle, les habitants de Châtas ont entrepris de grandes constructions, témoignant de leur prospérité : une nouvelle mairie-école, un cimetière moderne et même une nouvelle église en 1904. Une visite guidée vous propose de découvrir l’inventaire du patrimoine en cours. Observons ensemble les détails des objets et architectures uniques du village, notamment ceux de l’église Saints-Anges-Gardiens-et-Sainte-Barbe.

Action financée conjointement par le Conseil départemental des Vosges et l’Inventaire général du patrimoine culturel Région Grand Est.

Eglise de Châtas 5 bis, Le Village 88210 Châtas Châtas 88210 Vosges Grand Est

À quoi ressemblait Châtas à la Belle Époque ?

©Conseil départemental des Vosges