Château Arbo Portes Ouvertes Montagne
Château Arbo Portes Ouvertes Montagne dimanche 24 mai 2026.
Montagne
Château Arbo Portes Ouvertes
13 Route des Faucheries Montagne Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 11:00:00
fin : 2026-05-25 18:00:00
Date(s) :
2026-05-24 2026-05-25
À l’occasion de la 2ᵉ édition de nos Portes Ouvertes, le Château ARBO vous accueille pour un week-end convivial placé sous le signe du partage, du vin et de la gourmandise.
Rendez-vous le dimanche 24 et le lundi 25 mai, de 10 h à 18 h, au cœur du domaine, pour profiter des dégustations, des visites des chais et des animations pour toute la famille.
Au programme
– Jeux gonflables pour les enfants
– Visites des chais
– Accord vins rouges & chocolat
– Dégustation des vins de la Famille ARBO au Bar du Beau-Père
À cette occasion, découvrez en avant-première notre nouveau vin
La Cabane du Château ARBO, un rouge fruité idéal pour vos apéritifs et barbecues d’été.
Offre de lancement
Le carton de 6 bouteilles à 40 €
Côté restauration, profitez d’un déjeuner sur place avec cuisine asiatique, planches à partager et menu enfant.
Nous avons hâte de vous accueillir au Château ARBO ! .
13 Route des Faucheries Montagne 33570 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 83 29 91 66 hello@chateau-arbo.com
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English : Château Arbo Portes Ouvertes
L’événement Château Arbo Portes Ouvertes Montagne a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Saint-Emilion
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