Montagne

Château Arbo Portes Ouvertes

13 Route des Faucheries Montagne Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 11:00:00

fin : 2026-05-25 18:00:00

Date(s) :

2026-05-24 2026-05-25

À l’occasion de la 2ᵉ édition de nos Portes Ouvertes, le Château ARBO vous accueille pour un week-end convivial placé sous le signe du partage, du vin et de la gourmandise.

Rendez-vous le dimanche 24 et le lundi 25 mai, de 10 h à 18 h, au cœur du domaine, pour profiter des dégustations, des visites des chais et des animations pour toute la famille.

Au programme

– Jeux gonflables pour les enfants

– Visites des chais

– Accord vins rouges & chocolat

– Dégustation des vins de la Famille ARBO au Bar du Beau-Père

À cette occasion, découvrez en avant-première notre nouveau vin

La Cabane du Château ARBO, un rouge fruité idéal pour vos apéritifs et barbecues d’été.

Offre de lancement

Le carton de 6 bouteilles à 40 €

Côté restauration, profitez d’un déjeuner sur place avec cuisine asiatique, planches à partager et menu enfant.

Nous avons hâte de vous accueillir au Château ARBO ! .

13 Route des Faucheries Montagne 33570 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 83 29 91 66 hello@chateau-arbo.com

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English : Château Arbo Portes Ouvertes

L’événement Château Arbo Portes Ouvertes Montagne a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Saint-Emilion