Montagne

Château Balestard La Tonnelle Portes Ouvertes

5 Route de Labatut Montagne Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 10:00:00

fin : 2026-05-03 19:00:00

Date(s) :

2026-05-02

Château Balestard La Tonnelle Journées Portes Ouvertes

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C’est officiel, nous serons de la partie pour les mythiques Journées Portes Ouvertes de Saint-Émilion

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L’équipe du Château Balestard La Tonnelle vous invite à vivre un week-end de folie le samedi 2 et dimanche 3 mai 2026, de 10h à 19h, avec au programme

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– Visites & dégustations gratuites sur le rooftop non-stop

– Escape game sur le thème du vin

– Grillades by Lard d’Eymet

– Glaces artisanales

– Wine bar & DJ Set

– Vente en boutique

– Et encore plus de surprises à venir ! .

5 Route de Labatut Montagne 33570 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 74 62 06 info@vignoblescapdemourlin.com

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English : Château Balestard La Tonnelle Portes Ouvertes

L’événement Château Balestard La Tonnelle Portes Ouvertes Montagne a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Saint-Emilion