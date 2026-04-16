Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Château Balestard La Tonnelle Portes Ouvertes Montagne

Château Balestard La Tonnelle Portes Ouvertes Montagne

Château Balestard La Tonnelle Portes Ouvertes Montagne samedi 2 mai 2026.

Adresse : 5 Route de Labatut

Ville : 33570 Montagne

Département : Gironde

Début : samedi 2 mai 2026

Fin : dimanche 3 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Montagne

Château Balestard La Tonnelle Portes Ouvertes

5 Route de Labatut Montagne Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 10:00:00
fin : 2026-05-03 19:00:00

Date(s) :
2026-05-02

Château Balestard La Tonnelle Journées Portes Ouvertes

C’est officiel, nous serons de la partie pour les mythiques Journées Portes Ouvertes de Saint-Émilion


L’équipe du Château Balestard La Tonnelle vous invite à vivre un week-end de folie le samedi 2 et dimanche 3 mai 2026, de 10h à 19h, avec au programme

– Visites & dégustations gratuites sur le rooftop non-stop
– Escape game sur le thème du vin
– Grillades by Lard d’Eymet
– Glaces artisanales
– Wine bar & DJ Set
– Vente en boutique
– Et encore plus de surprises à venir !   .

5 Route de Labatut Montagne 33570 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 74 62 06  info@vignoblescapdemourlin.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Château Balestard La Tonnelle Portes Ouvertes

L’événement Château Balestard La Tonnelle Portes Ouvertes Montagne a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Saint-Emilion

À voir aussi à Montagne (Gironde)