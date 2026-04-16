Château Balestard La Tonnelle Portes Ouvertes Montagne
Château Balestard La Tonnelle Portes Ouvertes Montagne samedi 2 mai 2026.
Montagne
Château Balestard La Tonnelle Portes Ouvertes
5 Route de Labatut Montagne Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 10:00:00
fin : 2026-05-03 19:00:00
Date(s) :
2026-05-02
Château Balestard La Tonnelle Journées Portes Ouvertes
C’est officiel, nous serons de la partie pour les mythiques Journées Portes Ouvertes de Saint-Émilion
L’équipe du Château Balestard La Tonnelle vous invite à vivre un week-end de folie le samedi 2 et dimanche 3 mai 2026, de 10h à 19h, avec au programme
– Visites & dégustations gratuites sur le rooftop non-stop
– Escape game sur le thème du vin
– Grillades by Lard d’Eymet
– Glaces artisanales
– Wine bar & DJ Set
– Vente en boutique
– Et encore plus de surprises à venir ! .
5 Route de Labatut Montagne 33570 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 74 62 06 info@vignoblescapdemourlin.com
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English : Château Balestard La Tonnelle Portes Ouvertes
L’événement Château Balestard La Tonnelle Portes Ouvertes Montagne a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Saint-Emilion