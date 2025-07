Château Bel-Air La Royère en fête Château Bel-Air La Royère Cars

Château Bel-Air La Royère en fête Château Bel-Air La Royère Cars vendredi 11 juillet 2025.

Château Bel-Air La Royère en fête

Château Bel-Air La Royère 1 Lieu-dit Les Ricards Cars Gironde

Tarif : 10 – 10 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-11 19:00:00

fin : 2025-07-11 23:00:00

Date(s) :

2025-07-11

Le Château Bel Air La Royère vous propose une soirée entre amis ou en famille pour profiter d’une soirée simple et conviviale, dans un ambiance détendue au coeur des vignes.

-Food truck Canteen Street tapas, cuisse de cochon grillée, pâtisseries maison (10€ à 20€ pensez à réserver !)…

-Initiation danse (salsa, mambo et bachata)

-Concert ambiance folk et guitare acoustique avec Tom Lu

Une soirée chaleureuse et conviviale avec que des bonnes choses ! .

Château Bel-Air La Royère 1 Lieu-dit Les Ricards Cars 33390 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 42 03 12 chateaubelairlaroyere@gmail.com

English : Château Bel-Air La Royère en fête

German : Château Bel-Air La Royère en fête

Italiano :

Espanol : Château Bel-Air La Royère en fête

L’événement Château Bel-Air La Royère en fête Cars a été mis à jour le 2025-07-06 par OT Blaye