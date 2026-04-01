Château Boutinet Balade en ferme Villegouge
Château Boutinet Balade en ferme Villegouge dimanche 12 avril 2026.
Villegouge
Château Boutinet Balade en ferme
1436 route des Palombes Villegouge Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 10:00:00
fin : 2026-04-12 18:00:00
Date(s) :
2026-04-12
S’émerveiller & Découvrir
Balade au pas du berger Suivez Nathalie pour une promenade bucolique au coeur de nos pâturages, à 10h et 15h.
L’art du fil Démonstration de filage de laine traditionnel, à 15h et 18h.
Savourer & Partager
Dégustation Découvrez nos cuvées tout au long de la journée.
Déjeuner fermier Une table généreuse avec les produits du terroir.
Cookies, cakes artisanaux.
Le Coin Curieux
Espace “Tricot-Vin” !
Espace de lecture et jeux de société avec La Petite Cabane. .
1436 route des Palombes Villegouge 33141 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 79 56 96 contact@chateauboutinet.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Château Boutinet Balade en ferme
L’événement Château Boutinet Balade en ferme Villegouge a été mis à jour le 2026-04-07 par OT du Fronsadais