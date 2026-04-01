Villegouge

Château Boutinet Balade en ferme

1436 route des Palombes Villegouge Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 10:00:00

fin : 2026-04-12 18:00:00

Date(s) :

2026-04-12

S’émerveiller & Découvrir

Balade au pas du berger Suivez Nathalie pour une promenade bucolique au coeur de nos pâturages, à 10h et 15h.

L’art du fil Démonstration de filage de laine traditionnel, à 15h et 18h.

Savourer & Partager

Dégustation Découvrez nos cuvées tout au long de la journée.

Déjeuner fermier Une table généreuse avec les produits du terroir.

Cookies, cakes artisanaux.

Le Coin Curieux

Espace “Tricot-Vin” !

Espace de lecture et jeux de société avec La Petite Cabane. .

1436 route des Palombes Villegouge 33141 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 79 56 96 contact@chateauboutinet.fr

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English : Château Boutinet Balade en ferme

L’événement Château Boutinet Balade en ferme Villegouge a été mis à jour le 2026-04-07 par OT du Fronsadais