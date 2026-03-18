CHÂTEAU CHALABRE FÊTE DES LUTINS

Chalabre Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 12:00:00

fin : 2026-05-01 18:30:00

Date(s) :

2026-04-19

La Fête des Lutins au Château de Chalabre une immersion féerique pour toute la famille.

Le Château de Chalabre se métamorphose pour vous offrir une expérience enchantée, où petits et grands pourront plonger dans un univers empreint de féerie.

L’enchantement et les merveilles emplissent tout le château et la forêt, pour une aventure placée sous le signe de la magie et de la découverte.

Dans ce cadre historique entouré de nature, nos activités incontournables seront au rendez-vous Chevalerie à poney, Accrobranche, Tir à l’arc, Ateliers médiévaux…

Et à l’occasion de la Fête des Lutins, de nouvelles surprises vous attendent atelier de maquillage féerique, la grande quête du trésor des lutins, des décors insolites toujours plus féeriques…

Un après-midi placé sous le signe de l’émerveillement et du partage, à vivre en famille dans un cadre exceptionnel.

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Chalabre 11230 Aude Occitanie +33 4 68 69 37 85

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English :

La Fête des Lutins at Château de Chalabre: a magical immersion for the whole family.

The Château de Chalabre is transformed to offer an enchanted experience, where young and old alike can plunge into an enchanted universe.

Enchantment and wonder fill the whole castle and forest, for an adventure of magic and discovery.

In this historic setting surrounded by nature, our must-do activities will be on hand: Pony riding, tree climbing, archery, medieval workshops…

And for the Fête des Lutins, new surprises await you: fairy-tale make-up workshop, the great quest for the elves’ treasure, even more fairy-tale decorations…

An afternoon of wonder and sharing, to be enjoyed by all the family in an exceptional setting.

L’événement CHÂTEAU CHALABRE FÊTE DES LUTINS Chalabre a été mis à jour le 2026-03-18 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Pyrénées Audoises