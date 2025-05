CHÂTEAU CHALABRE L’ÉPOPÉE FAMILIALE – Chalabre, 6 juillet 2025 12:00, Chalabre.

Aude

CHÂTEAU CHALABRE L’ÉPOPÉE FAMILIALE Chalabre Aude

Tarif : 9 – 9 – 18 EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-06 12:00:00

fin : 2025-08-29 18:30:00

Date(s) :

2025-07-06

Venez participer à une aventure médiévale unique !

Des activités pour tous les âges vous plongeront dans un voyage dans le temps. Chevalerie à poney, tir à l’arc, calligraphie, accrobranche chasse au trésor…

Challengez vous en participant au nouveau défi de château Chalabre vous permettant de remporter votre diplôme de chevalier !

Profitez aussi des délicieuses gourmandises de la petite restauration du Château Chalabre.

Tous les jours de 12h à 18h30 avec la fermeture hebdomadaire le samedi.

A partir de 9 € pour les enfants et 11 € pour les adultes (gratuit de 4 ans).

.

Chalabre 11230 Aude Occitanie +33 4 68 69 37 85

English :

Join us for a unique medieval adventure!

Activities for all ages will take you on a journey back in time. Pony riding, archery, calligraphy, treasure hunting…

Challenge yourself by taking part in Château Chalabre’s new knightly challenge!

You can also enjoy delicious treats from Château Chalabre’s snack bar.

Daily from 12:00 to 18:30, with weekly closing on Saturdays.

From 9? for children and 11? for adults (free for children under 4).

German :

Nehmen Sie an einem einzigartigen mittelalterlichen Abenteuer teil!

Aktivitäten für alle Altersgruppen lassen Sie auf eine Reise in die Vergangenheit eintauchen. Ponyreiten, Bogenschießen, Kalligraphie, Baumklettern Schatzsuche…

Fordern Sie sich selbst heraus, indem Sie an der neuen Herausforderung von Schloss Chalabre teilnehmen, bei der Sie Ihr Ritterdiplom gewinnen können!

Genießen Sie auch die köstlichen Leckereien der kleinen Restauration des Château Chalabre.

Täglich von 12:00 bis 18:30 Uhr mit wöchentlicher Schließung am Samstag.

Ab 9 ? für Kinder und 11 ? für Erwachsene (kostenlos unter 4 Jahren).

Italiano :

Venite a partecipare a un’avventura medievale unica!

Attività per tutte le età vi porteranno in un viaggio nel tempo. Equitazione, tiro con l’arco, calligrafia, caccia al tesoro…

Mettetevi alla prova partecipando alla nuova sfida di Château Chalabre per ottenere il diploma di cavaliere!

Potrete anche gustare le delizie dello snack bar di Château Chalabre.

Tutti i giorni dalle 12.00 alle 18.30, con chiusura il sabato.

A partire da 9? per i bambini e 11? per gli adulti (gratis per i bambini sotto i 4 anni).

Espanol :

¡Ven y participa en una aventura medieval única!

Actividades para todas las edades que le harán retroceder en el tiempo. Equitación, tiro con arco, caligrafía, búsqueda del tesoro…

Rétese a sí mismo participando en el nuevo desafío del Château Chalabre para conseguir su diploma de caballero

También podrá disfrutar de los deliciosos manjares de la cafetería del Château Chalabre.

Todos los días de 12.00 a 18.30 h., cierre los sábados.

A partir de 9? para los niños y 11? para los adultos (gratis para los menores de 4 años).

L’événement CHÂTEAU CHALABRE L’ÉPOPÉE FAMILIALE Chalabre a été mis à jour le 2025-05-26 par A.D.T. de l’Aude / 11 OT Pyrénées Audoises