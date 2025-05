Château-comptines (Dès 12 mois) Visite éveil – Boulogne-sur-Mer, 18 mai 2025 07:00, Boulogne-sur-Mer.

Château-comptines (Dès 12 mois) Visite éveil

Début : 2025-05-18

fin : 2025-05-18

2025-05-18

-Dimanche 18 mai à 10h30 dans le cadre de la Semaine Jeune publics « Quand je serai petit.e »

Le musée est partenaire de la semaine jeune public « Quand je serai petit·e » qui se déroulera au Théâtre Monsigny et dans les équipements culturels de la ville de Boulogne-sur-Mer. Un rendez-vous printanier destiné au jeune public … et aux parents !

Gratuit Réservation conseillée

-Dimanche 4 mai et 1er juin

Un éveil à l’art en comptines pour les plus petits. 20 min de découverte et un véritable moment de partage en famille. Les petits découvriront quelques œuvres du musée par le biais de comptines, de gestes et de manipulations.

Gratuit Réservation conseillée

(Une visite développée avec le service petite Enfance de la ville de Boulogne-sur-Mer.) .

Rue de Bernet,

Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 10 02 20 musee@ville-boulogne-sur-mer.fr

