Château Côtes de Bonde pique-nique du vigneron Lussac
Château Côtes de Bonde pique-nique du vigneron Lussac samedi 23 mai 2026.
Lussac
Château Côtes de Bonde pique-nique du vigneron
4 Route de Lussac Lussac Gironde
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 10:30:00
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23 2026-05-24
Pique-Nique du Vigneron 6e édition
Vivez une journée conviviale au cœur des vignes, mêlant nature, gastronomie et découverte.
Au programme
Randonnée pédestre dans le vignoble
Jeux autour du vin (Vinolympiades) pour tous
Apéritif offert
Restauration au choix
Panier pique-nique personnel
Formule terroir sur réservation repas complet avec spécialités locales (menu enfant disponible)
À ne pas manquer
Dégustation de vins du domaine
Visite guidée et découverte du site
Activités détente pétanque, repos à l’ombre
Infos pratiques
Pensez à apporter vos couverts, verres et chaussures adaptées.
Réservation requise pour la formule repas. .
4 Route de Lussac Lussac 33570 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 64 22 96 28 contact@vignoblesdignac.com
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English :
L’événement Château Côtes de Bonde pique-nique du vigneron Lussac a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Saint-Emilion
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