Lussac

Château Côtes de Bonde pique-nique du vigneron

4 Route de Lussac Lussac Gironde

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 10:30:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23 2026-05-24

Pique-Nique du Vigneron 6e édition

Vivez une journée conviviale au cœur des vignes, mêlant nature, gastronomie et découverte.

Au programme

Randonnée pédestre dans le vignoble

Jeux autour du vin (Vinolympiades) pour tous

Apéritif offert

Restauration au choix

Panier pique-nique personnel

Formule terroir sur réservation repas complet avec spécialités locales (menu enfant disponible)

À ne pas manquer

Dégustation de vins du domaine

Visite guidée et découverte du site

Activités détente pétanque, repos à l’ombre

Infos pratiques

Pensez à apporter vos couverts, verres et chaussures adaptées.

Réservation requise pour la formule repas. .

4 Route de Lussac Lussac 33570 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 64 22 96 28 contact@vignoblesdignac.com

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English :

L’événement Château Côtes de Bonde pique-nique du vigneron Lussac a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Saint-Emilion