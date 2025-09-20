Château d’Ancenis – Regards croisés Logis renaissance – Château d’Ancenis-Saint-Géréon Ancenis

Château d'Ancenis – Regards croisés 20 et 21 septembre Logis renaissance – Château d'Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique

L’accès se fait par l’escalier en colimaçon depuis la cour du château. Un accès PMR est également disponible sur le côté du château, via un ascenseur.

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T20:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Plongez dans l’histoire du château d’Ancenis à travers une centaine d’images rares et inédites. Dessins, gravures, photos et cartes postales retracent son évolution, les regards d’artistes et les grands moments qui l’ont façonné, du XVIIe au XXIe siècle. L’exposition mêle découverte visuelle et évocation historique, pour un voyage unique entre art, mémoire et patrimoine.

Logis renaissance – Château d'Ancenis-Saint-Géréon Rue du pont ancenis saint Ancenis 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire Entre 2013 et 2015, le logis Renaissance du château a été réhabilité. Cela concernait à la fois la consolidation des structures, la reprise des ouvertures et des sculptures.

Le logis accueille la salle des mariages et la Galerie Rives de Loire au rez-de-chaussée, et des expositions temporaires aux 1er et 2nd étages durant l’été.

