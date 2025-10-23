Château d’Assier « Les jeux GaliOlympiques » Assier

Château d’Assier « Les jeux GaliOlympiques » Assier jeudi 23 octobre 2025.

Château d’Assier « Les jeux GaliOlympiques »

Château d’Assier Assier Lot

Tarif : 7 – 7 – EUR

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-23 14:30:00

fin : 2025-10-23 17:30:00

Date(s) :

2025-10-23

L’événement théâtro-sportif de l’année au château d’Assier !

Revivez le derby de 1515 qui opposa la France de François à la P’tite Suisse milanaise, la fameuse Bataille de Marignan

L’événement théâtro-sportif de l’année au château d’Assier !

Revivez le derby de 1515 qui opposa la France de François à la P’tite Suisse milanaise, la fameuse Bataille de Marignan. Amusez-vous grâce à l’esprit déjanté de Max et Francis, les Maîtres de ce tournoi sportif. La rencontre vous proposera toutes les nouvelles disciplines de pointe comme le boulet au pied, le jeu de pomme au sol, la traversée montagneuse ou encore le quidditch. Fantassins, artilleurs et cavaliers du XXIe

siècle, échauffez vos articulations, lustrez vos baskets et que le meilleur camp monte sur le podium !

Un événement théâtro-sportif de plein-air proposé par le Centre des monuments nationaux, avec la complicité de Roméo Boccara (Les Imagités) et de Mathieu Mazauric, comédien. .

Château d’Assier Assier 46320 Lot Occitanie +33 5 65 34 06 25

English :

The theatrical-sports event of the year at Château d?Assier!

Relive the 1515 derby between François? France and Milan?s P?tite Suisse, the famous Battle of Marignan

German :

Das Theater- und Sportereignis des Jahres im Schloss von Assier!

Erleben Sie das Derby von 1515 zwischen Franziskus’ Frankreich und der Kleinen Schweiz in Mailand, die berühmte Schlacht von Marignano

Italiano :

L’evento teatrale e sportivo dell’anno al Castello di Assier!

Rivivete il derby del 1515 tra la Francia franchista e la Piccola Svizzera milanese, la famosa battaglia di Marignan

Espanol :

El acontecimiento teatral y deportivo del año en el castillo de Assier

Reviva el derbi de 1515 entre la Francia de Francisco y la Pequeña Suiza de Milán, la famosa batalla de Marignan

L’événement Château d’Assier « Les jeux GaliOlympiques » Assier a été mis à jour le 2025-08-18 par OT Figeac