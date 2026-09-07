Château d’Auzers, visite guidée, Château d’Auzers, Auzers

Informations pratiques

Château d’Auzers, visite guidée 19 et 20 septembre Château d’Auzers Cantal

9 € adulte, 5 € enfant (3 à 14 ans), 7€ étudiant.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Votre visite du Château d’Auzers sera accompagnée d’un guide passionné d’histoire. Vous découvrirez des pièces agréablement aménagées bénéficiant d’un mobilier de qualité qui suit la famille et son histoire. Une Histoire qui se mêle à celle de France depuis le 14e siècle.

Château d’Auzers Route des Tilleuls 15240 Auzers Auzers 15240 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes 04 71 78 6259 http://www.chateau-auzers.com Habité par la même famille depuis le XVème siècle, vous serez accueilli dans une demeure vivante. Ainsi vous pourrez visiter ses salons et son mobilier Régence, sa salle voûtée et son mobilier Auvergnat. Vous pourrez également découvrir ses cheminées monumentales, son oratoire et ses peintures murales polychromes du XVI ème siècle. De plus, vous pourrez observer ses nombreux portraits ainsi qu’un intéressant mobilier d’Empire offert par Napoléon à Jean-Louis d’Auzers.

Le Château, construit entre 1470 et 1510, conserve intact aujourd’hui tous les attributs de la Maison forte. Ces derniers, très caractéristiques de l’architecture de Haute Auvergne, se composent de tours, de chemins de ronde, d’échauguettes… Parking gratuit

Votre visite du Château d’Auzers sera accompagnée d’un guide passionné d’histoire. Vous découvrirez des pièces agréablement aménagées bénéficiant d’un mobilier de qualité qui suit la famille et son à…

©Romane Ballavoisne