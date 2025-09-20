Château de Barberey JEP 2025 Barberey-Saint-Sulpice

Château de Barberey JEP 2025 Barberey-Saint-Sulpice samedi 20 septembre 2025.

Château de Barberey JEP 2025

1 rue Danton Barberey-Saint-Sulpice Aube

Tarif : 3 Eur

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21 12:00:00

2025-09-20

Le château de Barberey était à l’origine une demeure du XVIème siècle qui appartenait à la famille Choiseul-Praslin, à Nicolas de Choiseul sire de Praslin, puis à son fils et à son petit-fils.



C’est ce dernier, Charles Marquis de Praslin qui vendit le château en 1596 à Louis Le Mairat, Seigneur de Droupt Saint Basle et maire de Troyes.



L’un de ses fils, Jean 1er Le Mairat, Seigneur de Droupt, Conseiller au Grand Conseil, fera construire le château actuel dans les années 1626.



Il fut acquis sous le Consulat par le premier Préfet de l’Aube, Claude Louis Bruslé, depuis Baron de Valsuzenai.



Construit en brique et pierre, sur une assise de pierre, il est de pur style Louis XIII, et a une fort belle allure.

Deux pavillons s’ajoutent à la façade côté jardin, qui est un fort beau parc à la française.



Le château est inscrit aux monuments Historiques le 18 Mars 1930 et le jardin a obtenu le label Jardin remarquable en 1965.



Le château est une demeure privée. Visite possible des extérieurs du château et de l’ancienne maison forte, ainsi que du parc et jardin français. .

1 rue Danton Barberey-Saint-Sulpice 10600 Aube Grand Est +33 3 25 81 24 90 chateau.barberey@orange.fr

