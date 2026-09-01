Informations pratiques

Barberey-Saint-Sulpice

Château de Barberey – JEP 2026

1 rue Danton Barberey-Saint-Sulpice Aube

Tarif : 3 – 3 – 3 Eur

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 12:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Les premières traces de ce château remontent au XVIe siècle. Au fil de votre promenade, laissez-vous séduire par le cadre paisible du domaine, son architecture et la richesse de ses espaces paysagers.



Une belle parenthèse patrimoniale et bucolique aux portes de Troyes.



>> En savoir plus sur le Château de Barberey :

Possession au XIVe siècle de Guillaume du Plessis, bailli de Troyes, puis du maréchal de Choiseul-Praslin, gouverneur de la ville à la fin du XVIe, la maison forte de Barberey fut acquise en 1596 par Louis Le Mairat, négociant et maire de la ville. En 1626, Nicolas Le Mairat, fils cadet du précédent, fit construire le château actuel. Conseiller au Grand Conseil et aux Conseils du Roi, Nicolas Le Mairat résidait ordinairement à Paris où le retenaient ses hautes fonctions, ce qui explique l’exceptionnelle qualité architecturale de la demeure qu’il tint à se faire construire sur sa terre patrimoniale. Occupé pendant la dernière guerre, puis abandonné, vandalisé et promis à la démolition, le château fut sauvé par l’architecte décorateur Pierre Scapula qui en avait compris la valeur esthétique. Pendant plus de vingt-cinq ans, Pierre Scapula et Mme Bernard Cuny se sont attachés à le restaurer et à la mettre en valeur. Ils valorisèrent également l’ancienne maison forte voisine, conservée sur le bord du terre-plein, les douves qui l’entourent et le parc, ce dernier étant agrémenté de parterres réguliers, à la française. .

1 rue Danton Barberey-Saint-Sulpice 10600 Aube Grand Est +33 3 25 81 24 90 chateau.barberey@orange.fr

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English :

L’événement Château de Barberey – JEP 2026 Barberey-Saint-Sulpice a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de Tourisme Troyes la Champagne