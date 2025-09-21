château de Beaufort-Orbagna Journées Européennes du Patrimoine rue du château Beaufort-Orbagna

rue du château Site du Château Beaufort-Orbagna Jura

Début : 2025-09-21

fin : 2025-09-21

2025-09-21

10 h 30: Promenade dans l’histoire et évolution du paysage pour la culture de la vigne

“Rendez-vous à l’aire de Jeux d’Orbagna à l’angle de la rue du Faubourg et de la route de Beaufort”

12 h 00: Prévoyez votre pique nique du midi pour un moment de convivialité

14 h 00: La tour carrée 230 ans après sa démolition retrouve sa toiture. Son Histoire, son usage…

Présentation: Pierre-Alain Brossault propriétaire du Château de Beaufort .

rue du château Site du Château Beaufort-Orbagna 39190 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 25 00 89

