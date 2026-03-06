Château de Bienassis Journée des Loisirs D786 Erquy

Château de Bienassis Journée des Loisirs

Château de Bienassis, D786, Erquy, Côtes-d'Armor

Début : 2026-04-12 14:00:00

fin : 2026-04-12 18:00:00

2026-04-12

Au bout de la grande allée, derrière un mur d’enceinte bordé de douves, bienvenue au château de Bienassis !

Parc forestier, jardin à la française, potager, mur d’enceinte crénelé, douves, cour d’honneur: classé Monument Historique (XVe et XVIIe siècles), le château de Bienassis demeure encore aujourd’hui habité.

Visite en autonomie.

Ce dimanche 12 avril, pour la 7ème édition régionale de la Journée des Loisirs, profitez de l’offre exceptionnelle UNE ENTREE ACHETEE = UNE ENTREE OFFERTE avec le mot de passe JDL2026 (réduction appliquée sur le tarif le plus bas)

Retrouvez l’ensemble des sites participants à cette Journée des Loisirs sur www.journeedesloisirs.fr .

D786 Château de Bienassis Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 72 22 03

