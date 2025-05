Château de Bonneval Concert de Printemps – Coussac-Bonneval, 18 mai 2025 15:30, Coussac-Bonneval.

Haute-Vienne

Château de Bonneval Concert de Printemps Rue de Las-Vias Coussac-Bonneval Haute-Vienne

Tarif : 45 – 45 – 45 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-18 15:30:00

fin : 2025-05-18 17:00:00

Date(s) :

2025-05-18

Dans le cadre prestigieux des salons privés du Château de Bonneval, vivez un moment musical d’exception avec les Sonates pour violon et clavecin de J.S. Bach. Le violoniste Ambroise Aubrun et la claveciniste Mireille Podeur vous offrent un concert intimiste dans un lieu chargé d’histoire. Réservation obligatoire (places limitées). Une coupe vous sera offerte à l’issue du concert. Une expérience unique mêlant patrimoine et musique classique au cœur du Limousin. .

Rue de Las-Vias

Coussac-Bonneval 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 29 19 49 06

English : Château de Bonneval Concert de Printemps

German : Château de Bonneval Concert de Printemps

Italiano :

Espanol : Château de Bonneval Concert de Printemps

L’événement Château de Bonneval Concert de Printemps Coussac-Bonneval a été mis à jour le 2025-05-13 par OT Pays de Saint-Yrieix