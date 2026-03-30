Château de Bridoire | Chasses aux oeufs et animations Ribagnac
Château de Bridoire | Chasses aux oeufs et animations Ribagnac samedi 4 avril 2026.
Château de Bridoire | Chasses aux oeufs et animations
Château de Bridoire Ribagnac Dordogne
Tarif : 14.5 – 14.5 – 14.5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04
fin : 2026-04-06
Date(s) :
2026-04-04
Venez vivre un week-end inoubliable pour fêter Pâques en famille au Château de Bridoire.
– Chasses aux œufs géantes pour adultes et enfants 2 parcours en fonction des âges
– Des animations tout au long de la journée (campement médiéval animé, démonstration équestre, cuisine animée …)
– Accès à plus de 40 jeux géants en bois
– Mini ferme du château moutons, chèvres, lapins géants, oies, poules, mini ânes, chevaux et poneys vous attendent !
– Visite du château spécialement décoré sur la thématique d’Alice au Pays des Merveilles
– Fontaine à chocolat
Parcours 0/6 ans
DÉPARTS DES CHASSES 10h30 11h30 14h 15h 16h 17h
Durée du parcours 20 minutes
Parcours famille
Ce parcours est adapté aux enfants à partir de 7 ans, accompagnés d’adultes.
Prévoir des bottes, le terrain pouvant être glissant.
DÉPARTS DES CHASSES en continu de 10h à 16h30
Durée du parcours 1h .
Château de Bridoire Ribagnac 24240 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 83 92 99 accueil.chateaudebridoire@gmail.com
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L’événement Château de Bridoire | Chasses aux oeufs et animations Ribagnac a été mis à jour le 2026-03-27 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides