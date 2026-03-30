Château de Bridoire | Chasses aux oeufs et animations

Château de Bridoire Ribagnac Dordogne

Tarif : 14.5 – 14.5 – 14.5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-06

Date(s) :

2026-04-04

Venez vivre un week-end inoubliable pour fêter Pâques en famille au Château de Bridoire.

– Chasses aux œufs géantes pour adultes et enfants 2 parcours en fonction des âges

– Des animations tout au long de la journée (campement médiéval animé, démonstration équestre, cuisine animée …)

– Accès à plus de 40 jeux géants en bois

– Mini ferme du château moutons, chèvres, lapins géants, oies, poules, mini ânes, chevaux et poneys vous attendent !

– Visite du château spécialement décoré sur la thématique d’Alice au Pays des Merveilles

– Fontaine à chocolat

Parcours 0/6 ans

DÉPARTS DES CHASSES 10h30 11h30 14h 15h 16h 17h

Durée du parcours 20 minutes

Parcours famille

Ce parcours est adapté aux enfants à partir de 7 ans, accompagnés d’adultes.

Prévoir des bottes, le terrain pouvant être glissant.

DÉPARTS DES CHASSES en continu de 10h à 16h30

Durée du parcours 1h .

Château de Bridoire Ribagnac 24240 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 83 92 99 accueil.chateaudebridoire@gmail.com

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English : Château de Bridoire | Chasses aux oeufs et animations

L’événement Château de Bridoire | Chasses aux oeufs et animations Ribagnac a été mis à jour le 2026-03-27 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides