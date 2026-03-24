Château de Bridoire La légende d’Alice aux Pays des Merveilles Lieu-dit Château de Bridoire Ribagnac

Château de Bridoire La légende d’Alice aux Pays des Merveilles

Lieu-dit Château de Bridoire Château de Bridoire Ribagnac Dordogne

Tarif : 12.5 – 12.5 – 12.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-07

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-04-07

Plongez dans l’univers féérique de la Légende d’Alice au Pays de Merveilles à travers un parcours d’énigmes et d’épreuves d’environ 1h30, conçu pour tous les âges.

Pour les 7 ​ ans et plus:

Explorez le Château des Merveilles à la recherche d’indices pour résoudre une mystérieuse enquête.

Défis, énigmes et épreuves vous attendent dans ce jeu dont VOUS êtes le héros.

Pour les 0 à 6 ans

Un parcours parallèle spécialement adapté permettra aux plus petits, panier à la main, de partir à la chasse aux 12 œufs magiques cachés

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Visite entière du château meublée sous la forme du jeu de piste Découvrez la magie de Pâques dans le château entièrement décoré !

Accès à 30 jeux géants en bois en extérieur

Accès à la mini ferme et aux écuries du château avec chevaux et poneys

Parcours accessible en anglais

Chien en laisse autorisé uniquement dans le parc du château (extérieur) .

Lieu-dit Château de Bridoire Château de Bridoire Ribagnac 24240 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 83 92 99 accueil.chateaudebridoire@gmail.com

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English : Château de Bridoire La légende d’Alice aux Pays des Merveilles

L’événement Château de Bridoire La légende d’Alice aux Pays des Merveilles Ribagnac a été mis à jour le 2026-03-22 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides