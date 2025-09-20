Château de Caratel Château de Caratel Louisfert

Entrée libre, 1€ par personne pour la visite guidée, gratuit en visite libre – Renseignements au 06 81 99 53 50

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T15:30:00 – 2025-09-21T19:00:00

Le manoir de Caratel et ses dépendances constituent un ensemble architectural homogène dont la construction s’est achevée au XVIIè siècle, la terre ayant été anoblie par Louis XIV en 1659. Situé au coeur du val de Caratel, l’ensemble immobilier a une élégance toute romantique. Visite de l’immeuble inscrit (château, chapelle, pavillon des gardes, communs) et des jardins.

Samedi : 9h – 12h et 15h30 – 19h (illuminations le samedi soir de 20h à 22h30)

Dimanche : 9h – 12h et 15h – 19h

Visite libre ou commentée du château, de ses dépendances et de ses jardins

Château de Caratel Caratel, 44110 Louisfert Louisfert 44110 Loire-Atlantique Pays de la Loire 06 81 99 53 50 Le manoir de Caratel et ses dépendances constituent un ensemble architectural homogène dont la construction s'est achevée au XVIIe siècle, la terre ayant été anoblie par Louis XIV en 1659. Situé au cœur du val de Caratel, l'ensemble immobilier a une élégance toute romantique.

