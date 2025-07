Château de Chacé Place du Collier Bellevigne-les-Châteaux

Place du Collier Chacé Bellevigne-les-Châteaux Maine-et-Loire

Cette construction de la seconde moitié du 17e siècle s’inspire probablement du superbe Manoir de l’Oratoire bâti au hameau voisin de Chaintre.

Les collectivités successives se sont engagées pour restaurer le bâtiment qui, au centre du village, accueille aujourd’hui la bibliothèque-ludothèque, la salle du Conseil Municipal et des salles de réunion.

Samedi 20 septembre 2025 Visite guidée à partir de 9h45. .

English :

This building, dating from the second half of the 17th century, was probably inspired by the superb Manoir de l’Oratoire built in the neighboring hamlet of Chaintre.

German :

Dieses Gebäude aus der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts wurde wahrscheinlich von dem prächtigen Manoir de l’Oratoire inspiriert, das im benachbarten Weiler Chaintre errichtet wurde.

Italiano :

Questo edificio, risalente alla seconda metà del XVII secolo, fu probabilmente ispirato dal superbo Manoir de l’Oratoire costruito nella vicina frazione di Chaintre.

Espanol :

Este edificio, que data de la segunda mitad del siglo XVII, se inspiró probablemente en el soberbio Manoir de l’Oratoire construido en la aldea vecina de Chaintre.

