Chateau de Chandoiseau Thouarcé Bellevigne-en-Layon

Chateau de Chandoiseau 20 et 21 septembre Thouarcé Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T15:+ – 2025-09-20T16:+

Fin : 2025-09-21T15:+ – 2025-09-21T16:+

Visite commentée par le propriétaire des abords du château qui vient d’achever sa restauration extérieure.

Chateau néogothique

Réservation obligatoire à la salle du Parc au Neufbourg de Thouarcé

Thouarcé Parc du Neufbourg, Thouarcé Bellevigne-en-Layon 49380 Thouarcé Maine-et-Loire Pays de la Loire

G.R.