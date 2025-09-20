Chateau de Chandoiseau Thouarcé Bellevigne-en-Layon
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-20T15:+ – 2025-09-20T16:+
Fin : 2025-09-21T15:+ – 2025-09-21T16:+
Visite commentée par le propriétaire des abords du château qui vient d’achever sa restauration extérieure.
Chateau néogothique
Réservation obligatoire à la salle du Parc au Neufbourg de Thouarcé
Thouarcé Parc du Neufbourg, Thouarcé Bellevigne-en-Layon 49380 Thouarcé Maine-et-Loire Pays de la Loire
G.R.