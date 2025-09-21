Château de Chanteloup château de Chanrteloup Saint-Père-en-Retz

Château de Chanteloup Dimanche 21 septembre, 09h30 château de Chanrteloup Loire-Atlantique

Début : 2025-09-21T09:30:00 – 2025-09-21T18:00:00

Visites commentées historiques et architecturales (10h, 11h, 15h, 16h), exposition de photos anciennes et objets, restauration et pique-nique possible sur place.

RDV : Château de Chanteloup (proche de la S.P.A)

Org. par : Saint-Père Histoire et le propriétaire

société des historiens du pays de retz