Château de Chanteloup château de Chanrteloup Saint-Père-en-Retz

Visites commentées historiques et architecturales (10h, 11h, 15h, 16h), exposition de photos anciennes et objets, restauration et pique-nique possible sur place.
RDV : Château de Chanteloup (proche de la S.P.A)
Org. par : Saint-Père Histoire et le propriétaire
château de Chanrteloup Saint-Pere en retz Saint-Père-en-Retz 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire
