Château de Chazotte Château de Chazotte Arlebosc vendredi 19 septembre 2025.

Visite groupée avec la projection du film 1624

Début : 2025-09-19T15:00:00 – 2025-09-19T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Visite commentée et déplacement autour du Chateau et de ses jardins.

Diverses phases d’aritecture.

De l’ancien manoir (XIV ème siècle) au chateau actuel (XVII – XIX ème siècle)

Château de Chazotte 260 chemin de Chazotte 07410 Arlebosc Arlebosc 07410 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes 0698868422 Château du XVIème / XVIIème siècle inscrit à l’Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques. Parking possible sur place

famille de Chazotte