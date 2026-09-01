Informations pratiques

Saint-Baudel

Château de Colombe – Journées Européennes du Patrimoine

5 Route du Château Saint-Baudel Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Les propriétaires du Château de Colombe, Patrick et Stuart, sont ravis de vous laisser découvrir leur petit trésor caché au cœur du Berry grâce aux visites guidées.

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, vous pourrez découvrir ce château dont la cour d’honneur, les escaliers, la salle à manger et deux chambres restaurées du 17ème. Ne manquez pas le grand et le petit salon du 18ème avec le mobilier ainsi que la chapelle de 1664. Certaines pièces sont en cours de rénovation. Visites guidées par les propriétaires. .

5 Route du Château Saint-Baudel 18160 Cher Centre-Val de Loire

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English :

The owners of the Château de Colombe, Patrick and Stuart, are delighted to invite you to discover their little hidden treasure in the heart of the Berry region through guided tours.

L’événement Château de Colombe – Journées Européennes du Patrimoine Saint-Baudel a été mis à jour le 2026-09-03 par OT LIGNIERES