Château de Cunault Chênehutte-Trèves-Cunault Gennes-Val-de-Loire

Imposante demeure bâtie au 19e siècle, le château de Cunault incarne l’éclectisme architectural typique de son époque. Le porche d’entrée du 17e siècle provient du Prieuré voisin.

Visite guidée par le propriétaire, le dimanche à 16h.

Du samedi 20 au dimanche 21 septembre 2025 le dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h. De 14h à 18h.

Visite guidée de 16h à 16h45. .

English :

An imposing residence built in the 19th century, the Château de Cunault embodies the architectural eclecticism typical of its time. The 17th century entrance porch comes from the nearby Priory.

German :

Jahrhundert erbaute Schloss Cunault verkörpert den für seine Zeit typischen architektonischen Eklektizismus. Das Eingangsportal aus dem 17. Jahrhundert stammt aus der benachbarten Priorei.

Italiano :

Imponente residenza costruita nel XIX secolo, lo Château de Cunault incarna l’eclettismo architettonico tipico dell’epoca. Il portico d’ingresso del XVII secolo proviene dal vicino Priorato.

Espanol :

Imponente residencia construida en el siglo XIX, el castillo de Cunault encarna el eclecticismo arquitectónico típico de su época. El pórtico de entrada del siglo XVII procede del priorato cercano.

