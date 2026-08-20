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Château de Derval – Tour Saint-Clair, Château de Derval, Derval

samedi 19 septembre 2026 · Château de Derval · Derval

Château de Derval – Tour Saint-Clair, Château de Derval, Derval

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Château de Derval
Adresse
Château de Derval 44590 Derval
Ville
44590 Derval
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Entrée libre

Château de Derval – Tour Saint-Clair 19 et 20 septembre Château de Derval Loire-Atlantique

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Seul vestige d’un château du XIIIe siècle, la Tour Saint-Clair est le témoignage que Derval fut en son temps une des places fortes des Marches de Bretagne. En 1598, l’Édit de Nantes condamne le château, alors fief des ligueurs, à la démolition. La destruction quasi-complète ne se sera pas réalisée de suite, la forteresse ayant dû servir de prison aux protestants capturés lors du siège de Port-Louis dans le Morbihan.

Samedi 19 et dimanche 20 septembre : Visites commentées du château de Derval de 14h30 à 17h.

Association de la Tour Saint Clair – M.LEROI – 06 22 58 52 27

Château de Derval Château de Derval 44590 Derval Derval 44590 Loire-Atlantique Pays de la Loire 0622585227
Seul vestige d’un château du XIIIe siècle, la Tour Saint-Clair est le témoignage que Derval fut en son temps une des places fortes des Marches de Bretagne. En 1598, l’Édit de Nantes condamne le alors…

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