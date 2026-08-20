Château de Derval – Tour Saint-Clair, Château de Derval, Derval

Informations pratiques

Château de Derval – Tour Saint-Clair 19 et 20 septembre Château de Derval Loire-Atlantique

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Seul vestige d’un château du XIIIe siècle, la Tour Saint-Clair est le témoignage que Derval fut en son temps une des places fortes des Marches de Bretagne. En 1598, l’Édit de Nantes condamne le château, alors fief des ligueurs, à la démolition. La destruction quasi-complète ne se sera pas réalisée de suite, la forteresse ayant dû servir de prison aux protestants capturés lors du siège de Port-Louis dans le Morbihan.

Samedi 19 et dimanche 20 septembre : Visites commentées du château de Derval de 14h30 à 17h.

Association de la Tour Saint Clair – M.LEROI – 06 22 58 52 27

Château de Derval Château de Derval 44590 Derval Derval 44590 Loire-Atlantique Pays de la Loire 0622585227

Seul vestige d’un château du XIIIe siècle, la Tour Saint-Clair est le témoignage que Derval fut en son temps une des places fortes des Marches de Bretagne. En 1598, l’Édit de Nantes condamne le alors…

OTI Châteaubriant