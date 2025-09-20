Château de Derval – Tour Saint-Clair Espace Emilie Chérel, 44590 Derval Derval

Château de Derval – Tour Saint-Clair Espace Emilie Chérel, 44590 Derval Derval samedi 20 septembre 2025.

Château de Derval – Tour Saint-Clair 20 et 21 septembre Espace Emilie Chérel, 44590 Derval Loire-Atlantique

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Seul vestige d’un château du XIIIe siècle, la Tour Saint-clair est le témoignage que Derval fut en son temps une des places fortes des Marches de Bretagne. En 1598, l’Édit de Nantes condamne le château, alors fief des ligueurs, à la démolition. La destruction quasi-complète ne se sera pas réalisée de suite, la forteresse ayant dû servir de prison aux protestants capturés lors du siège de Port-Louis dans le Morbihan.

Samedi 20 et dimanche 21 septembre : Visites guidées du château de 10h à 12h30 et de 14h à 17h

Espace Emilie Chérel, 44590 Derval Chapelle Saint Michel, 44590 Derval Derval 44590 Loire-Atlantique Pays de la Loire

Visite libre en présence de Virginie Dupuis, conservatrice au Musée Dobrée de Nantes et de Jacqueline Simon.

OTI Châteaubriant