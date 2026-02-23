Château de Dobert Avoise
Château de Dobert Avoise dimanche 29 mars 2026.
Château de Dobert
Avoise Sarthe
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29 14:30:00
fin : 2026-03-29 15:30:00
Date(s) :
2026-03-29
Chasse aux oeufs de Pâques dans le parc de Dobert
Quelques jours avant Pâques, les cloches ont éparpillé des oeufs dans le parc de Dobert petits et grands sont invités à les rechercher avant de recevoir une récompense chocolatée ! .
Avoise 72430 Sarthe Pays de la Loire +33 6 03 84 78 07 associationdesamisdedobert@gmail.com
English :
Easter egg hunt in Dobert Park
L’événement Château de Dobert Avoise a été mis à jour le 2026-02-23 par CDT72