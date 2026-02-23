Château de Dobert

Avoise Sarthe

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 14:30:00

fin : 2026-03-29 15:30:00

Date(s) :

2026-03-29

Chasse aux oeufs de Pâques dans le parc de Dobert

Quelques jours avant Pâques, les cloches ont éparpillé des oeufs dans le parc de Dobert petits et grands sont invités à les rechercher avant de recevoir une récompense chocolatée ! .

Avoise 72430 Sarthe Pays de la Loire +33 6 03 84 78 07 associationdesamisdedobert@gmail.com

English :

Easter egg hunt in Dobert Park

