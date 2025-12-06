CHÂTEAU DE FESLES BRUNCH VIGNERON

316 Lieu-dit Les Gauliers Bellevigne-en-Layon Maine-et-Loire

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 11:00:00

fin : 2026-07-18 13:00:00

Date(s) :

2026-07-18 2026-08-01 2026-08-08

Brunch vigneron

Antoine du restaurant “Les terrasses de Bonnezeaux” prend ses quartiers d’été pour vous proposer un brunch avec un focus 100% angevin. (demande 72h à l’avance). Le menu, soigneusement concocté par Nicolas, propose une variété de délices pour tous les goûts. Des viennoiseries croustillantes aux tartines garnies, en passant par des salades fraîches et des desserts raffinés, préparez-vous à un festival de saveurs ensoleillées. Le tout sera accompagné de boissons chaudes ou de nos cuvées !

Découvrez l’histoire et les secrets du Château lors d’une visite guidée, et enrichissez votre escapade gustative d’une touche culturelle.

Tarif

– Brunch + Visite 40€ TTC 15€ par enfant .

316 Lieu-dit Les Gauliers Bellevigne-en-Layon 49380 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 68 94 08 contact@fesles.com

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English :

Winegrower’s Brunch

L’événement CHÂTEAU DE FESLES BRUNCH VIGNERON Bellevigne-en-Layon a été mis à jour le 2026-03-10 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages