Château de Fléchères Château de Fléchères Fareins

Château de Fléchères Château de Fléchères Fareins samedi 20 septembre 2025.

Château de Fléchères 20 et 21 septembre Château de Fléchères Ain

Tarif visite des appartements : 13 €

Gratuit pour les moins de 18 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

Fléchères est le plus grand château du 17e siècle de la région lyonnaise. Les fresques peintes en 1632 sur les murs de huit salles constituent à elles seules un véritable trésor, sans équivalent en France pour cette époque.

Visite du parc et des cuisines du 17e siècle non commentée.

Château de Fléchères 159 Chem. du Perrat, 01480 Fareins, France Fareins 01480 Ain Auvergne-Rhône-Alpes La seigneurie de Fléchères est achetée en 1606 par Jean de Sève qui fait construire le château autour de 1606-1620. L’ampleur de sa composition d’ensemble, la qualité de son architecture et de son décor intérieur en font l’un des édifices majeurs de la région pour l’histoire de l’architecture civile du XVIIe siècle. Ferme construite en pisé, comprenant quatre corps de bâtiments refermés sur une cour. Contemporaine du château, elle conserve ses principales dispositions d’origine malgré les aménagements du XIXe siècle. Il subsiste du parc ancien le premier jardin en terrasse au sud du château, des traces du bassin d’une seconde terrasse et les éléments du système hydraulique.

Journées européennes du patrimoine 2025

Château de Fléchères