Chateau de Fouilloux Château de Fouilloux Saint-Germain-le-Fouilloux

Chateau de Fouilloux Château de Fouilloux Saint-Germain-le-Fouilloux samedi 20 septembre 2025.

Chateau de Fouilloux 20 et 21 septembre Château de Fouilloux Mayenne

Participation libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Visite libre ou commentée des extérieurs, jardins et potagers du chateau de Fouilloux.

Exposition de voitures anciennes le dimanche.

Château de Fouilloux 53240 Saint Germain-le-Fouilloux Saint-Germain-le-Fouilloux 53240 Mayenne Pays de la Loire 0665750318 Visite extérieure du site et du jardin Parking extérieur limité

Visite libre ou commentée des extérieurs, jardins et potagers du chateau de Fouilloux.