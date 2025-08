CHATEAU DE GOUE JOURNÉES DU PATRIMOINE Fougerolles-du-Plessis

CHATEAU DE GOUE JOURNÉES DU PATRIMOINE Fougerolles-du-Plessis samedi 20 septembre 2025.

CHATEAU DE GOUE JOURNÉES DU PATRIMOINE

Route de La Dorée Fougerolles-du-Plessis Mayenne

Tarif : 0 – 0 – 7 EUR

Date : 2025-09-20 to 2025-09-21

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21 12:00:00

Date(s) :

2025-09-20 2025-09-21

Visite commentée, par les propriétaires, des extérieurs, de l’escalier d’honneur, du grand salon de réception et de la salle de la Renommée.

Construit au début du 17e s. à l’emplacement d’une forteresse médiévale, le château, encore habité et apparenté aux manoirs granitiques bretons, conserve un ensemble remarquable de lambris peints.

Environ 1h de visite, à raison d’une visite toutes les heures.

Accès: Accès unique par la route de la Dorée, à la sortie de Fougerolles-du-Plessis

Visites sur réservation possibles toute l’année. .

Route de La Dorée Fougerolles-du-Plessis 53190 Mayenne Pays de la Loire +33 6 75 81 99 60 chateaudegoue@orange.fr

English :

Guided tour of the exterior, the grand staircase, the grand reception room and the Hall of Fame

German :

Kommentierte Besichtigung der Außenanlagen, der Ehrentreppe, des großen Empfangssaals und des Renommierzimmers

Italiano :

Visita guidata dell’esterno, dello scalone d’onore, della grande sala dei ricevimenti e della Hall of Fame

Espanol :

Visita guiada del exterior, la escalera principal, la gran sala de recepción y el Salón de la Fama

