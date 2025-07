Château de Grandfond Brézé Bellevigne-les-Châteaux

Brézé 30 rue de l’Etoile Bellevigne-les-Châteaux Maine-et-Loire

Venez découvrir ce château de style néogothique, construit entre 1890 et 1893 par la famille Couscher.

Visites guidées par l’Association Brézé Patrimoine (durée 2h).

PRECISIONS HORAIRES

Du samedi 20 au dimanche 21 septembre 2025 Visite guidée de 10h30 à 12h30, de 12h30 à 14h30 et de 15h30 à 17h30. .

Brézé 30 rue de l’Etoile Bellevigne-les-Châteaux 49260 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 80 68 20 15 patrimoine.chateaugrandfond@gmail.com

English :

Come and discover this neo-Gothic château, built between 1890 and 1893 by the Couscher family.

German :

Entdecken Sie dieses Schloss im neugotischen Stil, das zwischen 1890 und 1893 von der Familie Couscher erbaut wurde.

Italiano :

Venite a scoprire questo castello neogotico, costruito tra il 1890 e il 1893 dalla famiglia Couscher.

Espanol :

Venga a descubrir este castillo neogótico, construido entre 1890 y 1893 por la familia Couscher.

