Château de Haroué Monument Jeu d’Enfant Haroué

Haroué Meurthe-et-Moselle

Au programme
Samedi Spectacle Il était une fois…
Des contes vus par des marionnettes une présentation originale des histoires qui ont bercé notre enfance.
Spectacle familial, à partir de 5 ans

Dimanche Spectacle Spectacle 1900 Drôles de Jeux !
Revivez les Jeux Olympiques de 1900 avec Gustave Champion, membre du Comité d’Organisation, et Célestine, journaliste curieuse et pleine d’esprit.
Tout public, à partir de 7 ans

(Maximum 2 enfants par adulte payant)
Réservation conseillée !Enfants
Haroué 54740 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 7 85 64 37 11  chateauharoue@monuments-nationaux.fr

English :

On the program:
Saturday: Show: Once upon a time…
Tales seen through the eyes of puppets: an original presentation of the stories that have lulled our childhood.
Family show, ages 5 and up

Sunday: Show: Spectacle 1900: Drôles de Jeux!
Relive the 1900 Olympic Games with Gustave Champion, a member of the Organizing Committee, and Célestine, a curious and witty journalist.
Open to all, ages 7 and up

(Maximum 2 children per paying adult)
Reservations recommended!

German :

Auf dem Programm stehen:
Samstag: Aufführung: Es war einmal…
Märchen aus der Sicht von Marionetten: eine originelle Präsentation der Geschichten, die unsere Kindheit geprägt haben.
Familienvorstellung, ab 5 Jahren

Sonntag: Aufführung: Spectacle 1900: Drôles de Jeux!
Erleben Sie die Olympischen Spiele von 1900 mit Gustave Champion, einem Mitglied des Organisationskomitees, und Celestine, einer neugierigen und geistreichen Journalistin.
Für alle Altersgruppen ab 7 Jahren

(Maximal 2 Kinder pro zahlendem Erwachsenen)
Reservierung empfohlen!

Italiano :

In programma:
Sabato: Spettacolo: C’era una volta…
Fiabe viste con gli occhi dei burattini: una presentazione originale delle storie che hanno cullato la nostra infanzia.
Spettacolo per famiglie, dai 5 anni in su

Domenica: Spettacolo: Spectacle 1900: Drôles de Jeux!
Riviviamo i Giochi Olimpici del 1900 con Gustave Champion, membro del Comitato Organizzatore, e Célestine, giornalista curiosa e spiritosa.
Adatto a tutte le età dai 7 anni in su

(Massimo 2 bambini per adulto pagante)
Prenotazione consigliata!

Espanol :

En el programa:
Sábado: Espectáculo: Érase una vez…
Cuentos vistos a través de los ojos de las marionetas: una original presentación de las historias que arrullaron nuestra infancia.
Espectáculo familiar, a partir de 5 años

¡Domingo: Espectáculo: Spectacle 1900: Drôles de Jeux!
Reviva los Juegos Olímpicos de 1900 con Gustave Champion, miembro del Comité Organizador, y Célestine, periodista curiosa e ingeniosa.
Apto para todos los públicos a partir de 7 años

(Máximo 2 niños por adulto de pago)
Se recomienda reservar

