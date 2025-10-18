Château de Haroué Monument Jeu d’Enfant Haroué

Château de Haroué Monument Jeu d’Enfant Haroué samedi 18 octobre 2025.

Château de Haroué Monument Jeu d’Enfant

Haroué Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

11

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2025-10-18 16:30:00

fin : 2025-10-19 17:20:00

Date(s) :

2025-10-18 2025-10-19

Au programme

Samedi Spectacle Il était une fois…

Des contes vus par des marionnettes une présentation originale des histoires qui ont bercé notre enfance.

Spectacle familial, à partir de 5 ans

Dimanche Spectacle Spectacle 1900 Drôles de Jeux !

Revivez les Jeux Olympiques de 1900 avec Gustave Champion, membre du Comité d’Organisation, et Célestine, journaliste curieuse et pleine d’esprit.

Tout public, à partir de 7 ans

(Maximum 2 enfants par adulte payant)

Réservation conseillée !Enfants

11 .

Haroué 54740 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 7 85 64 37 11 chateauharoue@monuments-nationaux.fr

English :

On the program:

Saturday: Show: Once upon a time…

Tales seen through the eyes of puppets: an original presentation of the stories that have lulled our childhood.

Family show, ages 5 and up

Sunday: Show: Spectacle 1900: Drôles de Jeux!

Relive the 1900 Olympic Games with Gustave Champion, a member of the Organizing Committee, and Célestine, a curious and witty journalist.

Open to all, ages 7 and up

(Maximum 2 children per paying adult)

Reservations recommended!

German :

Auf dem Programm stehen:

Samstag: Aufführung: Es war einmal…

Märchen aus der Sicht von Marionetten: eine originelle Präsentation der Geschichten, die unsere Kindheit geprägt haben.

Familienvorstellung, ab 5 Jahren

Sonntag: Aufführung: Spectacle 1900: Drôles de Jeux!

Erleben Sie die Olympischen Spiele von 1900 mit Gustave Champion, einem Mitglied des Organisationskomitees, und Celestine, einer neugierigen und geistreichen Journalistin.

Für alle Altersgruppen ab 7 Jahren

(Maximal 2 Kinder pro zahlendem Erwachsenen)

Reservierung empfohlen!

Italiano :

In programma:

Sabato: Spettacolo: C’era una volta…

Fiabe viste con gli occhi dei burattini: una presentazione originale delle storie che hanno cullato la nostra infanzia.

Spettacolo per famiglie, dai 5 anni in su

Domenica: Spettacolo: Spectacle 1900: Drôles de Jeux!

Riviviamo i Giochi Olimpici del 1900 con Gustave Champion, membro del Comitato Organizzatore, e Célestine, giornalista curiosa e spiritosa.

Adatto a tutte le età dai 7 anni in su

(Massimo 2 bambini per adulto pagante)

Prenotazione consigliata!

Espanol :

En el programa:

Sábado: Espectáculo: Érase una vez…

Cuentos vistos a través de los ojos de las marionetas: una original presentación de las historias que arrullaron nuestra infancia.

Espectáculo familiar, a partir de 5 años

¡Domingo: Espectáculo: Spectacle 1900: Drôles de Jeux!

Reviva los Juegos Olímpicos de 1900 con Gustave Champion, miembro del Comité Organizador, y Célestine, periodista curiosa e ingeniosa.

Apto para todos los públicos a partir de 7 años

(Máximo 2 niños por adulto de pago)

Se recomienda reservar

L’événement Château de Haroué Monument Jeu d’Enfant Haroué a été mis à jour le 2025-10-13 par OT DU PAYS DU SAINTOIS