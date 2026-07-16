Château de Huillé, Château de Huillé, Huillé-Lézigné

Informations pratiques

Château de Huillé Dimanche 20 septembre, 09h00 Château de Huillé Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Au cœur du bourg de Huillé, le château se care devant le val du Loir, offrant une vue imprenable. Le grand logis, remanié au XVIIIe, vient de bénéficier, ces deux dernières années, du premier effort de restauration parmi trois ; le logis accolé et la tour d’escalier XVe liant l’ensemble suivront. La charpente, datée entre 1392 et 1395, dont la restauration s’est achevée l’été 2024, est incontestablement l’un des trésors de la propriété. En septembre prochain, les visiteurs pourront admirer les huisseries fidèlement restaurées, apprécier l’ampleur du travail de maçonnerie, ainsi que la couverture en ardoise fine posée en 2025. A ce moment, la terrasse encadrée d’une balustrade sera probablement en chantier. Enfin, les intérieurs feront l’objet d’une restauration à partir de l’automne.

Réservation obligatoire, la veille au plus tard, au 06 43 20 91 84

Château de Huillé 3 rue Joseph MENOU 49430 Huillé Lézigné Huillé-Lézigné 49430 Huillé Maine-et-Loire Pays de la Loire 06 43 20 91 84 [{« type »: « phone », « value »: « 06 43 20 91 84 »}] Au cœur du bourg de Huillé, le château se care devant le val du Loir, offrant une vue imprenable. Le grand logis, remanié au XVIIIe, vient de bénéficier, ces deux dernières années, du premier effort de restauration parmi trois ; le logis accolé et la tour d’escalier XVe liant l’ensemble suivront. La charpente, datée entre 1392 et 1395, dont la restauration s’est achevée l’été 2024, est incontestablement l’un des trésors de la propriété. En septembre prochain, les visiteurs pourront admirer les huisseries fidèlement restaurées, apprécier l’ampleur du travail de maçonnerie, ainsi que la couverture en ardoise fine posée en 2025. A ce moment, la terrasse encadrée d’une balustrade sera probablement en chantier. Enfin, les intérieurs feront l’objet d’une restauration à partir de l’automne.

Au cœur du bourg de Huillé, le château se care devant le val du Loir, offrant une vue imprenable. Le grand logis, remanié au XVIIIe, vient de bénéficier, ces deux dernières années, du premier effort …

©Jérôme DOUANE