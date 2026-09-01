Informations pratiques

La Cluse-et-Mijoux

Château de Joux – JEP

Château de Joux La Cluse-et-Mijoux Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

De 10h à 18h (dernière entrée sur site à 17h15).

Organisé par le Château de Joux, en partenariat avec l’université Marie et Louis Pasteur et l’association Patrimoine et Histoire de Joux.

A l’occasion des Journées Européennes du patrimoine, le Château de Joux met les sciences à l’honneur. Venez découvrir, avec des archéologues et spécialistes des sciences du patrimoine, les méthodes qui permettent de comprendre le passé : dendrochronologie, numérisation et modélisation 3D, archélogie du bâti, réduction de minerai. Un week-end ludique et accessible à tous, mêlant déouverte, sciences et patrimoine.

Entrée gratuite. .

Château de Joux La Cluse-et-Mijoux 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 69 47 95 contact@chateaudejoux.com

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English : Château de Joux – JEP

L’événement Château de Joux – JEP La Cluse-et-Mijoux a été mis à jour le 2026-09-01 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS