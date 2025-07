Château de la Bellière Champfrémont

Château de la Bellière Champfrémont samedi 20 septembre 2025.

Château de la Bellière

Lieu-dit La Bellière Champfrémont Mayenne

Début : 2025-09-20 14:30:00

fin : 2025-09-20 18:00:00

2025-09-20 2025-09-21

A l’occasion des Journées européennes du patrimoine, poussez les grilles du parc de ce magnifique château du XVIIème. Tout en arpentant le parc à l’anglaise, Louis Mery de Bellegarde vous en contera l’histoire.

La seigneurie de la Bellière est connue depuis au moins 1478. Un logis a été édifié par la famille des Portes au XVIIème siècle. Apporté en dot aux Vaucelles de Ravigny en 1695, sa silhouette reste la même jusqu’à ce qu’Emmanuel-Alexandre de Vaucelles entreprenne une vaste campagne de « mise au goût du jour » de 1798 à 1813 l’édifice lui-même est réhaussé et « chemisé », le décor intérieur est entièrement repris et le jardin classique laisse place à un parc à l’anglaise, le tout sous la direction de l’architecte DELARUE, d’Alençon.

GRATUIT Visite extérieure commentée sur l’histoire du lieu et de la famille et promenade dans le domaine .

Lieu-dit La Bellière Champfrémont 53370 Mayenne Pays de la Loire

English :

On the occasion of the European Heritage Days, push open the gates to the park of this magnificent 17th-century château. Louis Mery de Bellegarde will tell you all about its history as you stroll through the English-style grounds.

German :

Anlässlich der Europäischen Tage des Denkmals können Sie die Tore des Parks dieses wunderschönen Schlosses aus dem 17. Louis Mery de Bellegarde wird Ihnen die Geschichte des Schlosses erzählen, während Sie durch den englischen Park spazieren.

Italiano :

Nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio, aprite i cancelli di questo magnifico castello del XVII secolo. Louis Mery de Bellegarde vi racconterà la sua storia mentre passeggiate nel parco in stile inglese.

Espanol :

En el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio, abra de par en par las puertas de este magnífico castillo del siglo XVII. Louis Mery de Bellegarde le contará su historia mientras pasea por sus jardines de estilo inglés.

