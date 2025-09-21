Château de la Bergelière Journées Européennes du Patrimoine La Flocellière Sèvremont

Château de la Bergelière Journées Européennes du Patrimoine La Flocellière Sèvremont dimanche 21 septembre 2025.

Château de la Bergelière Journées Européennes du Patrimoine

La Flocellière 38 Rue Amiral Alquier Sèvremont Vendée

Début : 2025-09-21 14:30:00

fin : 2025-09-21 19:00:00

2025-09-21

Le Château de la Bergelière vous ouvre exceptionnellement ses portes pour les Journées Européennes du Patrimoine.

Visite de la cour d’honneur et du parc du château. La visite permettra de découvrir un joli site chargé d’histoire, en plein cœur de La Flocellière grande histoire et petites histoires du château, promenade dans son parc orné de beaux arbres plus que centenaires.

Visites Guidées à partir de 14h30 .

La Flocellière 38 Rue Amiral Alquier Sèvremont 85700 Vendée Pays de la Loire +33 6 84 96 52 08

English :

The Château de la Bergelière exceptionally opens its doors for the European Heritage Days.

German :

Das Château de la Bergelière öffnet Ihnen anlässlich der Europäischen Tage des Kulturerbes ausnahmsweise seine Türen.

Italiano :

In via eccezionale, lo Château de la Bergelière vi apre le porte per le Giornate Europee del Patrimonio.

Espanol :

Excepcionalmente, el Château de la Bergelière le abre sus puertas para las Jornadas Europeas del Patrimonio.

