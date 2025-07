Château de la Boussinière Gennes Gennes-Val-de-Loire

Ce château, ancienne propriété d’Elisa Amiot, fondatrice de la maison Veuve Amiot, fut édifié au 17e siècle sur une vaste terrasse offrant une vue exceptionnelle sur la vallée de la Loire.

Visites libres des jardins suspendus, de la terrasse et du rez-de-chaussée du château. Dégustation du pétillant de Loire des caves Amiot de Saumur.

Du samedi 20 au dimanche 21 septembre 2025 de 10h30 à 19h. .

This château, once owned by Elisa Amiot, founder of the Veuve Amiot fashion house, was built in the 17th century on a vast terrace offering exceptional views over the Loire Valley.

Dieses Schloss, das früher Elisa Amiot, der Gründerin des Hauses Veuve Amiot, gehörte, wurde im 17. Jahrhundert auf einer großen Terrasse mit einem außergewöhnlichen Blick auf das Loiretal erbaut.

Questo castello, ex proprietà di Elisa Amiot, fondatrice della casa di moda Veuve Amiot, è stato costruito nel XVII secolo su una vasta terrazza che offre una vista eccezionale sulla Valle della Loira.

Este castillo, antigua propiedad de Elisa Amiot, fundadora de la casa de modas Veuve Amiot, fue construido en el siglo XVII sobre una amplia terraza que ofrece unas vistas excepcionales del valle del Loira.

