Château de La Brégère Exposition FUZEI Sous les Mots – Saint-Yrieix-la-Perche, 1 juillet 2025

Haute-Vienne

Château de La Brégère Exposition FUZEI Sous les Mots Château de La Brégère Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne

2025-07-01

2025-08-31

2025-07-01

Du geste fluide avec le pinceau qui effleure le papier à celui de la main qui façonne la terre, est né un duo d’artiste en toute complémentarité, Claire Briant et Izumi Kohama n’en sont pas à leur première exposition en commun. Ces artistes installées en Bretagne parlent le même le langage, entre matière céramique et matière picturale, leurs techniques dialoguent, celle de la cuisson au feu de bois côtoie la légère et délicate calligraphie. La couleur des émaux contraste avec les noirs profonds des encres. Cette exposition au château de la Brégère sera Fuzei, ‘’fu‘’ signifiant vent en japonais et ‘’zei’’ le sentiment ; Elle apportera l’émotion fugitive d’un sentiment poétique. .

Château de La Brégère

Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 08 88 77

