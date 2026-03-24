Château de la Dauphine Un dimanche au Château en Fronsadais-Libournais

5 rue poitevine Fronsac Gironde

Tarif : 10 – 10 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-06

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-04-06 2026-05-25 2026-06-28

Fronsac, région viticole ancestrale du pays portée par le Cardinal Richelieu et son petit neveu qui en firent les vins les plus prestigieux du royaume.

Le Château de La Dauphine, témoigne aussi de ce passé royal de par son nom souvenir du séjour à la propriété, au 18ème siècle, de Marie-Josèphe de Saxe, épouse du Dauphin de Louis XV et mère des derniers rois de France dont Louis XVI.

Le Château de La Dauphine, lové dans un arc de la Dordogne, se trouve au cœur d’un vignoble Bio&Biodynamie de 70 ha.

Une philosophie de travail se dégage ne rien céder à la facilité les détails font la qualité mais la qualité n’est pas un détail .

AOC FRONSAC BORDEAUX BLANC BORDEAUX ROSE CREMANT DE BORDEAUX .

5 rue poitevine Fronsac 33126 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 74 06 61 contact@chateau-dauphine.com

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English : Château de la Dauphine Un dimanche au Château en Fronsadais-Libournais

L’événement Château de la Dauphine Un dimanche au Château en Fronsadais-Libournais Fronsac a été mis à jour le 2026-03-20 par OT du Fronsadais