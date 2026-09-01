Château de la Flocellière – Journées Européennes du Patrimoine La Flocellière Sèvremont

Informations pratiques

Sèvremont

Château de la Flocellière – Journées Européennes du Patrimoine

La Flocellière 30 Rue du Château Sèvremont Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-19 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, le Château de la Flocellière ouvre ses portes !

« Les histoires perdues de La Flocellière » : un spectacle immersif mêlant romance, légendes et complots historiques.

14h-15h-16h-17h

Gratuit .

La Flocellière 30 Rue du Château Sèvremont 85700 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 57 22 03

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As part of the European Heritage Days, the Château de la Flocellière opens its doors!

L’événement Château de la Flocellière – Journées Européennes du Patrimoine Sèvremont a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de Tourisme du Pays de Pouzauges