Château de la Flocellière – Journées Européennes du Patrimoine La Flocellière Sèvremont
samedi 19 septembre 2026 · La Flocellière · Sèvremont
Informations pratiques
Sèvremont
Château de la Flocellière – Journées Européennes du Patrimoine
La Flocellière 30 Rue du Château Sèvremont Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-19 17:00:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, le Château de la Flocellière ouvre ses portes !
« Les histoires perdues de La Flocellière » : un spectacle immersif mêlant romance, légendes et complots historiques.
14h-15h-16h-17h
Gratuit .
La Flocellière 30 Rue du Château Sèvremont 85700 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 57 22 03
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English :
As part of the European Heritage Days, the Château de la Flocellière opens its doors!
L’événement Château de la Flocellière – Journées Européennes du Patrimoine Sèvremont a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de Tourisme du Pays de Pouzauges
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