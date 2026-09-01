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Château de la Flocellière – Journées Européennes du Patrimoine La Flocellière Sèvremont

samedi 19 septembre 2026 · La Flocellière · Sèvremont

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
La Flocellière
Adresse
30 Rue du Château
Ville
85700 Sèvremont
Département
Vendée
Tarif

Sèvremont

Château de la Flocellière – Journées Européennes du Patrimoine

La Flocellière 30 Rue du Château Sèvremont Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-19 17:00:00

Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, le Château de la Flocellière ouvre ses portes !
« Les histoires perdues de La Flocellière » : un spectacle immersif mêlant romance, légendes et complots historiques.
14h-15h-16h-17h
Gratuit   .

La Flocellière 30 Rue du Château Sèvremont 85700 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 57 22 03 

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English :

As part of the European Heritage Days, the Château de la Flocellière opens its doors!

L’événement Château de la Flocellière – Journées Européennes du Patrimoine Sèvremont a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de Tourisme du Pays de Pouzauges

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