Château de la Galinière Vineyards and wine immersion Grand site Sainte-Victoire Châteauneuf-le-Rouge

Château de la Galinière Vineyards and wine immersion

Du 07/01 au 26/02/2026 le mercredi et jeudi de 15h à 16h.

Du 03/03 au 31/12/2026 le mardi, jeudi et vendredi de 15h à 16h.

sauf les Lundi de Pâques, Jeudi de l’Ascension, Lundi de Pentecôte, 1er mai, 1er novembre, 11 novembre et 25 décembre. Grand site Sainte-Victoire Château de la Galinière Châteauneuf-le-Rouge Bouches-du-Rhône

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date :

Début : Vendredi 2026-01-07 15:00:00

fin : 2026-12-31 16:00:00

Date(s) :

2026-01-07 2026-03-03

Visite uniquement en anglais.

Après cette expérience immersive, le Château de la Galinière n’aura plus de secrets pour vous ! Accompagné du guide, partez à la découverte des vignes, du terroir et de la biodiversité qui façonnent l’identité du domaine.

Au pied du plateau du Cengle, laissez-vous émerveiller par une vue à couper le souffle, entre vignes et paysages d’exception.

Après une visite des chais pour comprendre nos méthodes de vinification, vous dégusterez une sélection commentée de 6 cuvées emblématiques rosés frais et élégants, rouges gourmands et blancs raffinés, reflet de tout notre savoir-faire.



ATTENTION quelques minutes de marche sont à prévoir pour accéder à notre chais. .

Grand site Sainte-Victoire Château de la Galinière Châteauneuf-le-Rouge 13790 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Visit only in english.

Dive into the heart of our vineyard to discover the richness of our terroir, the secrets of organic farming, and the fascinating history of the estate.

