Événement Créateurs. Retrouvez une sélection de marques premium dans le cadre exceptionnel du Château de la Gaude.

bar de plein air, parking gratuit. .

Château de la Gaude 3959 Route des Pinchinats

Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 48 76 33 61 auriane@25decoeur.com

English :

Designer Event. Discover a selection of premium brands in the exceptional setting of the Château de la Gaude.

German :

Veranstaltung für Designer. Finden Sie eine Auswahl an Premiummarken in der außergewöhnlichen Umgebung des Château de la Gaude.

Italiano :

Evento di design. Scoprite una selezione di marchi di prima qualità nell’eccezionale cornice dello Château de la Gaude.

Espanol :

Evento de diseñadores. Descubra una selección de marcas de primera calidad en el marco excepcional del Château de la Gaude.

