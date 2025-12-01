Château de la Gaude Réveillon de la Saint-Sylvestre, Château de la Gaude Aix-en-Provence

Château de la Gaude Réveillon de la Saint-Sylvestre

Mercredi 31 décembre 2025 à partir de 20h. Château de la Gaude 3959 route des Pinchinats Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 290 – 290 – 290 EUR

Début : 2025-12-31 20:00:00

fin : 2025-12-31

2025-12-31

Un réveillon du jour de l’an magique et gastronomique au Château de la Gaude ! Laissez-vous séduire par un menu d’exception, conçu pour éveiller vos sens et sublimer chaque instant.Adultes

Du homard bleu sublimé par un radicchio au vinaigre de framboise au ris de veau croustillant à la truffe melanosporum, chaque plat est une ode à la gastronomie.

Et pour conclure les grands crus de chocolats, déclinés en textures exquises et rehaussés de truffe melanosporum, viendront parfaire ce moment de pure délectation. ​



Plongez dans l’élégance et la féérie du Château de la Gaude pour célébrer le passage à la nouvelle année. .

Château de la Gaude 3959 route des Pinchinats Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 84 93 09 30

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A magical, gastronomic New Year’s Eve at Château de la Gaude! Let yourself be seduced by an exceptional menu, designed to awaken your senses and sublimate every moment.

